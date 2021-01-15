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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:15 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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أصدر نادي الزمالك، اليوم الجمعة، بيانًا من 4 نقاط من أجل الرد على رولان رومييه، الرئيس التنفيذي لنادي سانت إيتيان الفرنسي، بعدما ألمح إلى طلب مسئولين عمولات لتسهيل انتقال مصطفى محمد للفريق.

وأدلى رولان رومييه بتصريحاته، مساء أمس الخميس، اتهم فيها مسئولين لم يفصح عن هويتهم بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة، وتعهد بشكف الأسماء في حال عدم إتمام الصفقة خلال 24 ساعة.

وجاء رد الزمالك من خلال بيانه بإلغاء التفاوض بشكل نهائي، وبدء الإجراءات القانونية من أجل حفظ الحقوق الأدبية لمسئولي نادي الزمالك.

وجاء بيان الزمالك كما يلي:
تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة "النهار"، وما تضمنته من إشارة إلى أن أشخاصا، لم يسمهم أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن.. يؤكد نادي الزمالك ما يلي:-

أولا: إن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم إتمام الصفقة، ويطالب المسئولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك التزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار.. يعلن نادي الزمالك إلغاء التفاوض نهائيا بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، والتي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: إن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسئولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

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