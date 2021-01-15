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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من موظف لمبلط سيراميك.. رحلة كفاح «بلال» لتخطى أزمة كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:49 م
بلال صباح
بلال صباح
أريج الجيار
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لم يتملك منه اليأس ويصيبه الإحباط بعد أن فقد عمله بسبب انتشار فيروس كورونا وقتله العشرات من المواطنين، عمل مساعد مبلط سيراميك بعد تركه عمله كموظف في إحدى شركات المحمول الشهيرة، وقرر أن يرسم لذاته الطريق نحو النجاح ليتمكن من إيجاد قوت يومه.

بلال صباح، شاب ثلاثيني، يقطن في شبين القناطر بالقليوبية، يقول: "مبطلتش معافرة عشان ألاقي شغل وعلى الرغم إني مؤهل عالي رابع الدفعة لكلية التربية جامعة عين شمس قسم الإعلام تخصص صحافة وتليفزيون بتقدير جيد جدا إلا إني نزلت واشتغلت مساعد مبلط سيراميك عشان أقدر أسد احتياجتى اليومية لاني كنت متزوج منذ سنتين، والحمدلله لم يكتب لى الاستمرار بعد شهرين جواز بسبب حالتى المادية".

يروي "بلال"، أن زوجته طلبت الطلاق لعدم قدرته على إيجاد قوت يومهم، ولم تستجب لمبادرات الصلح في المحاكم، منوها بأنه عمل في عدد من الجرائد المختلفة بحثا عن تحقيق حلم عضوية نقابة الصحفيين، ومن ثم العمل موظف بإحدى شركات المحمول.

تمنى "بلال"، أن يجد من يدعمه في عمله، ويساعده في إثبات ذاته في عمل تركيب السيراميك، ويجد عملًا في مجال تخصصه يكفي احتياجاته اليومية وإيجاد قوت يوم أسرته.

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