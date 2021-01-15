كاتب تركي يكشف سر اختفاء صهر أردوغان وموعد عودته

كشف الكاتب الصحفي التركي ليفانت جولتاكين، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره بيرات البيرق، الذي استقال من منصب وزير الخزانة والمالية في نوفمبر الماضي، قد تصالحا، وأن الوزير السابق سوف يعود إلى القصر الرئاسي في منصب جديد خلال 15 يومًا.وأضاف جولتاكين، خلال مشاركته في برنامج إيكي يوروم، الذي يقدمه الإعلامي مراد سابونجو على قناة هالك تي في، أن أردوغان أراد الاستعانة بصهره مجددًا بعد انهيار شعبية تحالف الجمهور، وخوفه من خسارة الأصوات في الانتخابات المقبلة.وذكر سابونجو، تصريحات لحليف أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قال خلالها إنه لا يفكر في كسر التحالف، لكن الأنباء تتردد عن تخلي الأخير عن دعم الرئيس التركي، وهو ما صرح به رئيس وزراء تركيا الأسبق وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو.وأكد جولتاكين، وفقًا لمصادره الخاصة، أن التحالف بحاجة لدعم من البيرق، لذا سيتجه أردوغان إلى إعادة تعيينه في منصب جديد.