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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: نأسف لإعلان روسيا الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن بالغ أسفها إزاء إعلان روسيا بدء الاستعداد للانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن من مصلحة روسيا الحفاظ على حوار بناء حول مستقبل المعاهدة، مشيرة إلى أن الدول أطراف المعاهدة وافقت على مناقشة مختلف المقترحات التي قدمتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية هايكو ماس و15 من نظرائه الأوروبيين أكدوا- في رسالة مشتركة- إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في نهاية ديسمبر، رغبتهم في الالتزام بالمعاهدة وتنفيذها بالكامل.

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، بدء إجراءات انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة؛ نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل الاتفاقية ضمن الشروط الجديدة.

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