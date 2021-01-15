الرئيس اليمني يعين أحمد بن دغر رئيسًا لمجلس الشورى

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا لمجلس الشورى، وتعيين كل من عبدالله محمد أبو الغيث والمهندس وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الجمهورية أصدر أيضا قرارا رقم (7) لسنة 2001م بشأن تشكيل مجلس الشورى وتعديلاته.