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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تطالب بجهود أكبر لاكتشاف تحورات كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:02 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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طلب فريق خبراء يقدم المشورة المتعلقة بالسياسة العامة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز بلدان العالم من قدراتها للعثور على السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وقالت لجنة الطوارئ الخاصة بمرض "كوفيد19-" إن الحكومات ومنظمة الصحة العالمية بحاجة إلى توسيع التحليل الجينى لعينات الفيروس الفتاك، وإلى "زيادة الفهم العالمى للمتغيرات وآثارها على اللقاحات والعلاجات والفعالية التشخيصية".

وصدر البيان بعد يوم واحد من عقد 19 من كبار العلماء في المنظمة ومسئولي الصحة الحكوميين من جميع أنحاء العالم، اجتماعا على شبكة الانترنت لمراجعة تطور الجائحة، ومن بينها انتشار المزيد من السلالات المتحورة النشطة فى العالم التي اكتشفت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقال رئيس اللجنة ديدييه حسين في مؤتمر صحفي، إن هناك حاليا سباقا بين فيروس متطوّر والإنسانية التي تحاول وقفه.

وأضاف أن هذا الجهد البحثي يجب أن يكون سريعا جدا ومكثفا للغاية.

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