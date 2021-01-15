إلزام موظفي الحكومة بهونج كونج بالتعهد الالتزام بقوانين الصين

قالت الحكومة المحلية في هونج كونج اليوم الجمعة في بيان، إنه ستتم مطالبة كل موظفي الحكومة المعينين قبل الأول من يوليو لعام 2020، بالتوقيع على إعلان بأنهم سيلتزمون بالقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تمت مطالبة موظفي الحكومة بالتوقيع وتسليم إقرارهم في غضون أربعة أسابيع من تلقيهم خطابا بذلك.إلى جانب ذلك، ستتم مطالبة الموظفين الحكوميين المعينين في مناصب كبيرة بدرجة مدير إدارة، على سبيل المثال، بتأدية قسم الالتزام بالقوانين.