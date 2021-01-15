نصرى: إدارج أمريكا لـ«حسم» كجماعة إرهابية مرتبط بالتغيرات السياسية الدولية

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي والأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن إدانة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لحركة حسم ولواء الثورة واعتبارهما جماعتين إرهابيتين هو حديث قديم بدأ يطفو على المشهد السياسي الدولي في مناسبات مختلفة ترتبط بشكل وثيق بالتغيرات السياسية التي تحدث على الساحة الإقليمية والدولية.وأضاف "نصري"، في تصريحات له، أنه دائمًا ما يستخدم الدول الداعمة للجماعات الإرهابية هذه الجماعات من أجل خدمة مصالح الدول الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة وفي بعض الأحيان تحقيق مكاسب انتخابية داخلية، مشيرا إلى أنه كانت أخر هذه التطورات والمستجدات هو حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي أحدث ارتباك كبير على صعيد السياسة الدولية وفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات بين الدول بناء على هذه المتغير الجديد وبالتالي إعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف الإرهاب وداعميه في دول المنطقة بما يتناسب مع مصالح الدول الكبرى وليس من منطلق القضاء على هذه الحركات الأصولية التكفيرية والتي تهدد أمن واستقرار المواطنيين الأبرياء.وأوضح أنه بالنظر والتحليل لتاريخ المجتمع الدولي لحركة حسم ولواء الثورة البداية كانت في ديسمبر ٢٠١٧ عن المملكة المتحدة تبعتها الخزانة الأمريكية في يناير ٢٠١٨ من خلال البيان الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أدراج هذه الكيانات الإرهابية ضمن قوائم الإرهاب وهدأت بعضها الأمور قليلا، ثم عادت الإدارة الأمريكية لفتح هذا الملف من خلال بيان صادر عن البيت الأبيض يؤكد فيه تشاور الرئيس فريقة للأمن الوطني على مدى إمكانية إدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبالتالي فرض عقوبات اقتصادية وأمنية على الكيان والأفراد وهو ما يعتبر تحول مهم وهو توجيه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان والتي تعتبر الكيان الحاضن والراعي والمؤسس لحركة حسم ولواء الثورة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر نتيجة للخلاف السياسي مع الدولة المصرية وبتمويل من دول الخلاف السياسي وهي تعد المرة الأولي التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الجماعة بشكل مباشر وهو الأمر الذي أصاب قيادات الجماعة بالخوف والهلع وتحركوا بشكل مكثف داخل دوائر صنع القرار السياسي داخل الولايات المتحدة لوقف هذا التحرك وقد نجحت الجماعة في تجميده نتيجة إن الإدارة الأمريكية لم تحظي بتأييد من الكونجرس الأمريكي ومجلس النواب مع وجود نظرية في هذا التوقيت أن هذا الإعلان هو مجرد مناورة سياسية الهدف منها كسب ود الدولة المصرية الحليف الاستراتيجي الأكبر في المنطقة.وأكد "نصري" إدراج جماعة حسم ولواء الثورة حدث منذ وقتًا وكان من الطبيعي أن يعقبه إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية على أعتبار أنه هذه الكيانات جزء لا يتجزء من الجماعة يحمل نفس الفكر والإيدلوجية وهو الذراع المنفذ لمعظم العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر بعد ٣٠ يونيو وبرغم ذلك لم يحدث حتى الآن وهو يؤكد على غياب العدالة عن المجتمع الدولي واستخدام مثل هذه الملفات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في دول المنطقة والأمر الذي يقلل بشكل كبير من قيمة إدانة هذه الحركات الصغيرة والتي هي مجرد أداة ويجعل من إدانة الكيان الحاضن في هذا التوقيت صعب وبعيد عن التفيذ على الأقل في المستقبل القريب في ظل التغيرات التي طرأت على السياسية الدولية وصعود الديمقراطيين لسدة الحكم في الولايات المتحدة.