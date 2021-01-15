محمد عبد العزيز: قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب مصر

قال محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة ملك الجميع والكل سواء على اليمين أو اليسار لا يمكن أن يختلف على مصلحتها، مؤكدا أن المعارضة يجب أن تكون من أرضية الحفاظ على الوطن.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، أنه يطرح وجهة نظره على مدار السنين الماضية، سواء متفق مع الحكومة أو مختلف معها بكل حرية، لكن هناك من يعتقد أن المعارض يجب أن يرفع صوته ويعارض كل شيء يحدث في البلد.