ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا لـ70 ألفًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد بمقدار 636 حالة ليرتفع إلى 69949 إجمالا، بعد إضافة المتوفين خلال ثلاثة أيام من نزلاء دور رعاية المسنين.وسجلت فرنسا اليوم الجمعة 280 حالة وفاة في المستشفيات نزولا من 282 حالة، أمس الخميس، كما سجلت 356 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.وسجلت أيضا 21271 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 21228 أمس الخميس و19814 يوم الجمعة الماضي.