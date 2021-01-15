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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:27 م
حملة موسعة
حملة موسعة
المنيا ـ على حسين
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نجحت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال مدينة المنيا في رفع 4 حالات إشغال طريق، كما نظم حي وسط المدينة وقرى تلة ونزلة حسين حملة نظافة لرفع المخلفات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا.

قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإزالة الفورية لأى أشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح لأى شخص بالتعدى على حرم الطريق، قام حى شمال بحملة لرفع الإشغالات بالحى بحضور الدكتور أحمد رشاد سكرتير المدينة، حيث تم رفع ٤ حالات أشغال طريق دون الحصول على ترخيص بحى شمال المدينة والتى تعيق حركة المواطنين، مؤكدا على المتابعة المستمرة وعدم السماح لأى شخص بالتعدى على حرم الطريق أو استغلال الأرصفة الجانبية للطرق إلا بعد الحصول على ترخيص.

كما نظم حي وسط المدينة وقرى تلة ونزلة حسين وحى حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث ليلا.
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا
رفع 4 حالات إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنيا

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