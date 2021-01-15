أحرقتها بمياه النار.. سيدة تعذب ابنة زوجها بالجيزة

أنهت ربة منزل حياة ابنة زوجها بعد وصلة من الضرب والتعذيب، وتركتها في المستشفى وفرت هاربة.وتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في أنحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها للمستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.وشكل اللواء محمد عبد التوب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق لضبط المتهمة ووالد الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.