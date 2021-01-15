10 آلاف و220 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، اعن رتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، اليوم الجمعة، مؤكدًا تشخيص 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة، منهم ألف و3 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.وقال قوجة، في منشور على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في تركيا بلغ مليونين و336 ألفًا و476، وأن عدد الوفيات اليوم بلغ 174، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفًا و981 حالة.يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تلقى، أمس الخميس، لقاح «كورونافاك» الصيني، المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» في مستشفى «شهير» بالعاصمة أنقرة، لتشجيع الشعب على تلقي اللقاح.