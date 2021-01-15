حملة مكبرة لإزالة التعديات بميدان «محطة مصر» في الإسكندرية (صور)

شن حى وسط الإسكندرية، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، مساء اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، والتعديات، والفروشات والتعريشات المخالفة بميدان محطة مصر ومحيطه، وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وتوجهت الحملة إلى محيط حديقة الشهداء، محيط السنترال، بداية شارع الخديوي، موقف مشاريع بحري، ميدان محطة مصر، وشارع ابن زتون.وتم خلال الحملة، رفع وإزالة عدد كبير من الاشغالات المتنوعة والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، ورفع الاكشاك والفروشات المخالفة، والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم رفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الطاولات والاقفاص، والهالك.جاء ذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع وفرض القانون وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة.