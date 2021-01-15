خالد النبوي ينشر بوستر «أهل الكهف» على إنستجرام: «لعلها عبرة»

ينتظر الفنان خالد النبوي طرح فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف" والمقرر طرحه بدور العرض خلال صيف 2021 المقبل.وكشف "النبوي" عن شخصيته في العمل بنشر صورة البوستر الرسمي له عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "أهل الكهف (لعلها عبرة) معالجة سنيمائية أيمن بهجت قمر، إنتاج وليد منصور، إخراج عمرو عرفة صيف ٢٠٢١".فيلم "أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.