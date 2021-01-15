إجمالي إصابات كورونا في العالم يتجاوز مليوني حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تُلخِص بيانات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة للخروج بإحصائيات عن وباء كورونا المستجد، عن أن إجمالي ضحايا فيروس (كوفيد- 19) في العالم قد تجاوز 2 مليون شخص.ووفقا لبيانات الجامعة التي نُشِرَت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فقد بلغ عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) في العالم 2 مليون و905 حالات، بينما إجمالي الإصابات يُقدَّر بـ93 مليونا و418 ألفا و238 إصابة حول العالم.جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تعد في صدارة دول العالم من حيث تعداد حالات الإصابة والوفيات، ووفقا لمعلومات من جامعة هوبكنز، فمنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة تم تسجيل أكثر من 21 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 357 ألفًا.