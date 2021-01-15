فريق «بلا مأوى» بالإسكندرية يفحص 3 حالات لتقديم الدعم لهم

وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق أطفال وكبار بلا مأوى المحلي، إلى فحص 3 حالات كلا حسب حالته.تلقى مسؤول إدارة الحالة بفريق بلا مأوى تكليف بالتعامل مع ٣ حالات، حيث تم توجيه الحالات لجمعية المرأة والتنمية والتي لديها مركز المساندة القانونية وفريق كرة القدم النسائي.كما تم توجيه حالة لجمعية «احنا جنبك» لتبني أحد الحالات، والذي تبين أن لديه موهبة رياضية، وجاري التنسيق مع الجمعيات لدعم الحالات وفق متطلبات كل حالة.