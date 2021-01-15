ندوة عن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لمحامي شمال الدقهلية

عقدت نقابة محامي شمال الدقهلية، ندوة خاصة بشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، لمحامي دكرنس، بمقر غرفة المحامين بمحكمة دكرنس الابتدائية.وقال أحمد منصور أمين صندوق نقابة محامي شمال الدقهلية، إن الندوة تم عقدها تحت إجراءات احترازية مشددة؛ حفاظا على صحة المحامين، مشيدًا بدرجة الوعي العالية التي ظهرت في حرصهم على حضور تلك الندوة.وأضاف وكيل الفرعية أن المحاضرة عقدت بغرفة المحامين بمحكمة دكرنس الابتدائية؛ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، منوهًا إلى أن الندوة حاضر فيها أحمد طه مدير عام بضرائب المنصورة ومنسق الندوات، والدكتور خالد دويدار محاضر الندوة، وبحضور أعضاء مجلس الفرعية، ولفيف من المحامين والمحاميات.