الأنبا باخوميوس يستقبل البابا تواضروس عقب وصوله لدير القديس مكاريوس

استقبل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية؛ ورهبان دير القديس مكاريوس السكندري، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عقب وصوله إلى الدير تمهيدًا لتدشين الكاتدرائية الكبري به.ويستقبل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي غدًا قداسة البابا تواضروس الثاني في ثاني زيارة لقداسته للدير، حيث من المقرر أن يدشن قداسته الكاتدرائية الجديدة التي تم إنشاؤها بالدير والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري.ويعد القديس مكاريوس السكندري شفيع منطقة القلالي وأب رهبانها؛ وهو أحد الثلاث مقارات القديسين، الذين يأتى ذكرهم في القداس الإلهى وهم: (القديس مكاريوس الكبير أو أبو مقار المصرى والقديس مكاريوس السكندري والقديس مكاريوس أسقف إدكو).