رئيس باكستان: مشروع الممر الاقتصادي مع الصين يعزز التكامل الإقليمي

وأضاف علوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن جميع دول المنطقة، بما فيها أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى، ستستفيد من ميناء جوادر ومشروع الممر الاقتصادي الباكستاني- الصيني.



وجاءت تصريحات الدكتور عارف علوي خلال ترؤسه اجتماعا لاستعراض أنشطة التنمية في ميناء جوادر، وحضر الاجتماع كل من وزير الشئون الملاحية السيد علي حيدر زيدي، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون التجارة عبدالرزاق داؤد، ورئيس هيئة الممر الاقتصادي الباكستاني– الصيني الجنرال المتقاعد عاصم سليم باجوه.





وأوضح علوي، في ختام حديثه، أن ميناء جوادر سيساعد في جعل باكستان مركزا للتجارة في المنطقة.

صرّح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الجمعة، بأن مشروع الممر الاقتصادي الباكساني– الصيني من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي.