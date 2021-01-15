محمد الباز: انعقاد البرلمان الجديد في ظل اقتحام الكونجرس دليل على استقرار مصر

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب واختيار رئيس المجلس الجديد المستشار حنفي جبالي يعكس استقرار الدولة المصرية.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «في الوقت الذي يتم فيه اقتحام الكونجرس الأمريكي وتعطيل جلسة إعلان جو بايدن رئيسا جديدا لأمريكا، ينقعد البرلمان المصري ويتم إعلان اسم رئيسه الجديد ورؤساء اللجان الفرعية».





وأشار محمد الباز إلى أن هناك كثيرون توقعوا اختيار الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان للمرة الثانية، لكن تم اختيار حنفي جبالي رئيسا.



