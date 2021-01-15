غدًا.. استكمال محاكمة رئيس مجلس إدارة «سينا كولا» فى التهرب الضريبى

تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة رئيس مجلس إدارة سينا كولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مينا عبدالملاك وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.