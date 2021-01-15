غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح مشروعات تطوير 1340 وحدة سكنية

يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية، صباح غدا السبت، عدة مشروعات للإعمار وتطوير 1340 وحدة سكنية.وأشارت الدكتورة نور الهدى الجمال، إلى أنه سيجرى افتتاح مشروعات رفع كفاءة وتطوير بمناطق الأمل ببورفؤاد، والسيدة نفيسة بحي الضواحي، ومنطقة اللبانة القديمة، وأعمال تطوير بالمعهد الفني التجاري.وقالت إنه ضمن أنشطة المؤسسة واهتمامها بالتعليم نفذت المؤسسة أيضا عدة ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الفني التجاري ببورسعيد.