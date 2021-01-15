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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: تطوير مركز شباب وحديقة نموذجية كهدية للأهالى

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:37 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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اتفق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مع الرئيس التنفيذي لشركة استادات على تطوير مركز شباب الحي القبلي، وكذا إنشاء حديقة نموذجية بجوار شارع مصر بمدينة شبين الكوم، كمتنفس لأهالي المنوفية وتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جميع الفئات في كافة القطاعات.

وأعرب محافظ المنوفية، خلال زيارة وزير الشباب والرياضة اليوم لنادي سيتي كلوب، عن شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لشركة استادات على مبادرته لتطوير إحدى الحدائق والمراكز الشبابية بشبين الكوم لتناسب جميع فئات المجتمع والطبقة المتوسطة، وكذا المنطقة المحيطة بالنادى، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة لدعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية، وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع.

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