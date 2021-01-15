العثور على جثة رجل متحللة داخل منزله في بورسعيد

عثر أهالى مساكن منطقة عمر بن عبد العزيز التابعة لدائرة حى الزهور ببورسعيد على جثة متحللة لشخص يبلغ من العمر ٤٥ سنة داخله منزله وتم إخطار شرطة النجدة.انتقل ضباط مباحث الزهور إلى مكان البلاغ وتبين أن المتوفى السيد على عبد الحميد فى حالة تحلل، حيث مرت على وفاته حوالى خمسة أيام داخل المنزل مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة تشير إلى وجود حالة وفاة.تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الزهور للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الوفاة ولحين التصريح بالدفن.