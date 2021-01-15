تنظيم الليلة الرقمية الـ 36 من ليالى الوصال... غدًا

أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية تنظيم الليلة الرقمية الـ36، مساء غد السبت، بشراكة مع مؤسسة الجمال، التزاما بفعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا".ووفق الجهة المشرفة على تنظيم هذه الأمسية الروحية الـ36، من المرتقب أن تعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).يشار إلى أنه كما هو شأن الليالي السابقة واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.