فاطمة سليم تنضم للجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان

أعلنت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها انضمت إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.وقالت فاطمة سليم، في بيان لها، إن اللجنة تعمل على 3 ملفات مهمة جدا، وهى: «الثقافة والإعلام والآثار»، مؤكدة أنه يجب الاستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية في هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدي للشائعات التي تسعى للنيل من استقرار الدولة، والتسويق لاسم مصر عالميا وتعزيز مكانتها دوليا وإفريقيا وعربيا.وشددت على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصري، وكذلك للترويج للآثار المصرية، مشيرة إلى أن العالم أصبح الأن بمثابة قرية واحدة وعلى الإعلام المصري أن يتواكب مع هذه المتغيرات.