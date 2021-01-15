«تضامن الإسكندرية» تطلق حملة لتطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حملة لتطهير وتعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن المديرية وضعت خطة محددة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها لمجابهة الفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه تم تطهير وتعقيم عددا من دور الرعاية الاجتماعية.وأشارت إلى أنه تم اليوم تعقيم دار الموحدين، حيث قامت مؤسسة التمني برش وتطهير الدار وقدمت أيضا لعب وأحذية وملابس، مقدمة خالص الشكر والتقدير للمؤسسة ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة.