تطهير إدارة المرور ومكاتب البريد لمواجهة كورونا فى مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، عن تطهير إدارة المرور وتكثيف أعمال التعقيم اليومي لأماكن تكدس المواطنين المترددين على مكاتب البريد والسنترال والأسوق والمواقف، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد «جاب الله» على أنه تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية، وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.وأشار إلى مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة، ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلًا بشوارع الأحياء السكنية والعزب، بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم «0464935266»، ورقم «0464933158».