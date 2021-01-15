اليونان تخفف قيود كورونا

قالت الحكومة اليونانية إن البلاد ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا مرة أخرى اعتبارا منالاثنين المقبل، بما يسمح للمتاجر في الأقاليم ذات معدلات الإصابة المتدنية بأن تستقبل زبائن مجددا.وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة برلمانية اليوم الجمعة، إننا "بالتأكيد سنخفف القيود"، مضيفا أن علماء الفيروسات أعطونا الضوء الأخضر بذلك.وذكر ميتسوتاكيس أنه سيتم كذلك السماح للكنائس بممارسة أنشطتها مجددا اعتبارا من يوم 25 يناير الجاري.وقال إنه حان الوقت للمخاطرة تدريجيا بفتح الاقتصاد بشكل طفيف، طالما يتفق في ذلك علماء الفيروسات، مضيفا أن كل إغلاق يكلف الاقتصاد اليوناني أكثر من ثلاثة مليارات يورو (3.6 مليار دولار) شهريا.