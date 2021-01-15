حملة نظافة مكبرة بقرية بني محمد سلطان في المنيا (صور)

قاد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، مساء اليوم، حملة للنظافة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات بقرية بني محمد سلطان التابعة للوحدة المحلية لقرية الحواصلية.أكد الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بطريق الحواصلية تم خلالها مسح الطريق من على الجانبين باللودر الخاص بالقرية، بجانب رفع المخلفات والأتربة والقمامة كما قام قطاع الإنارة بإصلاح الكشافات المعطلة بالطريق فضلا عن تجميل أعمدة الإنارة ودهانها بألوان علم بلدنا الغالى مصر وذلك لخلق بيئة صحية جيدة وإبراز المظهر الجمالي والحضاري والعمل علي الحد من وقوع الحوادث ليلا.ومن جانبه؛ أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار حملات النظافة والصيانة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.