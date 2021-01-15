الغربية تطرح 82 قطعة أرض فضاء للبيع في مزاد علني 26 يناير

أعلنت محافظة الغربية، عن انعقاد جلسة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢١، لطرح ٨٢ قطعة أرض فضاء (أملاك الدولة) للبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا.وحرصًا على سلامة المواطنين واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم وضع خطة تنظيمية بجدول زمني محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد منعًا للتزاحم ولضمان حُسْن سير العمل.المزاد الأول: (٣٤) قطعة أرض بمركز ومدينةالسنطة (من الساعة ١٢ ظ حتى الساعة ٢.٣٠ ظ ).المزاد الثاني: (٢٠) قطعه بمركز ومدينة زفتي (من الساعة ٢.٣٠ ظ حتى الساعة ٣.٣٠ ع).المزاد الثالث: (١٤) قطعة أرض بمركز ومدينة طنطا (من الساعة ٣.٣٠ ع حتى الساعة ٤٠.٣٠ ع).المزاد الرابع: (٨) قطع أرض بمركز ومدينة سمنود، عدد (١) قطعة أرض بمركز ومدينة المحلةالكبرى، عدد (٢) قطعة أرض بحي أول طنطا، عدد (٣) قطع أرض بمركز ومدينة قطور.(من الساعة ٤.٣٠ ع حتى الساعة ٥.٣٠ م ).على من يرغب بالاشتراك في المزاد الإسراع بشراء كراسة الشروط من ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة أو الوحدات المحلية، ويُرْجَى من المشاركين بالمزاد التواجد في الأوقات المحددة لكل مركز ومدينة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.