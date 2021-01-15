لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، منذ قليل، مرسومًا رئاسيًا، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد 22 مايو المقبل، لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ومن المقرر استكمال المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس الماضي، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني إن أمكن.واستقبل الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم، الجمعة، حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، في مقر الرئاسة برام الله.كانت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2005، ولم يتم إجراء انتخابات منذ ذلك الوقت بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي.