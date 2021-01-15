إزالة بناء مخالف وفض «فرح شعبي» في حملة بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعد في المهد وقامت بفض أحد الأفراح الشعبية بجانب المرور على المقاهي والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي أو البناء المخالف بدون ترخيص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.وأوضح عماد محمود رئيس قرية البرجاية أنه تم إزالة حالة تعدى على املاك الرى فى المهد بقرية صفط اللبن على جانب الترعة الإبراهيمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم المرور على المقاهى والمحال التجارية بالقرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، حيث تم فض أحد الافراح الشعبية بقرية صفط اللبن وتم عمل اللازم قانونا تطبيقا لقرار مجلس رقم ٢٧٠١لسنة ٢٠٢٠م.