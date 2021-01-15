البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية العذراء والقديس مكاريوس

كشفت مصادر كنسية مطلعة عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ يترأس صباح غدًا السبت صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندري.وقالت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه من المقرر أن يدشن البابا تواضروس الثاني خلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي كاتدرائية العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندري بمشاركة عدد محدود من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.