غدًا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق حي غرب المنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، إنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بحي غرب مدينة المنيا لمدة ثلاث ساعات للقيام بأعمال صيانة، غدا السبت.وأوضح الشهاوي أن أعمال الصيانة تبدأ غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسيتم خلالها قطع المياه عن مناطق عزبة قوزمان وكلية الهندسة، مشيرا إلى أن ضخ المياه سيعود بشكل طبيعي عقب انتهاء أعمال الصيانة.وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي وقاطني هذه المناطق توفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب، مؤكدا أن الهدف من الصيانة التأكيد على تقديم خدمة جيدة وكوب مياه نظيف وآمن، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالأعطال والانقطاعات من خلال الخط الساخن عن طريق تطبيق (١٢٥) أو الاتصال موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦موبايل (٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣) واتس ( ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧).