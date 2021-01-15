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محافظات

نواب يتحدون لإنشاء جامعة حكومية بالقناطر الخيرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:40 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عويس
كتب صلاح حسنى
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أعلن النائب الدكتور إبراهيم عويس، عضو البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، عن مشروع إنشاء جامعة حكومية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لخدمة محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية، في إطار مخطط تحويل المشروعات التنموية والاستثمارية ضمن مخطط النهوض بالمدينة.

وأشار "عويس" إلى أن فكرة إنشاء جامعة حكومية متكاملة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن كانت مشروعًا متكاملًا خطط لها نظرا لطبيعة عمله كأستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، وجرى طرحها في برنامجه الانتخابي بتلك الدورة، وحان الوقت لتنفيذها والعمل من خلال بوابة البرلمان.

وتابع عويس بأن في الاتحاد قوة على الأرض وأمام المسئول، لذلك تم طرح فكرة إنشاء "الجامعة الحكومية" على الزملاء النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، والنائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ، بهدف الاتحاد والعمل على تنفيذ ذلك المشروع من خلال التعاون الثلاثي المشترك، ويحمل اسم خدمة القناطر الخيرية فقط.

بدوره، قال النائب عادل عامر: "أرحب بالعمل تحت مظلة العمل المشترك والتشاور والتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات ورواد العمل الأهلي والمجتمعي، قمنا بالعرض المبدئي على وكلاء الوزارة المعنيين للتعرف على خريطة الأراضي الحكومية لتحقيق أقصى استفادة منها".

ورحب أيضا النائب سمير بيومي، عضو مجلس الشيوخ، بتلك الفكرة، في إطار الاهتمام الدائم بالتعليم، واهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يعمل دائما للاستثمار التنموي في أرجاء المحافظات.

وأكد النواب الثلاثة أن الاتحاد يخدم أغراضًا نبيلة لضمان مستقبل مميز والتمتع بمكانة مرموقة لأبناء دائرتهم، وتعظيم أقصى استفادة ممكنة من الأراضي المملوكة للدولة في ربوع القناطر الخيرية، مشيرين إلى أنهم اتفقوا على التنسيق تحت مظلة واحدة، في إطار العمل الجماعي لتحقيق هذا الحلم، وفي إطار مظلة عمل مشترك لطالما نادت به مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من إلزامية تعاون نواب القناطر الخيرية من أجل رفعتها والتخفيف عن أهالي القناطر الخيرية.

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