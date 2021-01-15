زعيم المعارضة التركية يدين الاعتداء على نائب حزب المستقبل

أدان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الجمعة، الهجوم الذي شنه عدة أشخاص مجهولي الهوية، على نائب حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ، وممثل جريدة يني تشاغ، أورهان أوغور أوغلو بالعاصمة أنقرة.وقال كليتشدار أوغلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أدين الهجمات الممنهجة على ما يبدو، التي استهدفت النائب سلجوق أوزداغ والصحفي أورهان أوغور أوغلو.وأضاف زعيم المعارضة: "لا ينبغي أن ننسى أن من يلتزم الصمت تجاه الهجمات التي تستهدف الديمقراطية وحرية الفكر، يصبح أيضًا شريكًا في الهجوم".يُذكر أن مجهولين أتراكًا اعتدوا صباح اليوم الجمعة، على نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة أنقرة.وفي ظهر اليوم، وقعت حادثة اعتداء أخرى بالعاصمة التركية أنقرة، حيث هاجم 3 أشخاص مجهولي الهوية صحفي جريدة «يني تشاغ»، أورهان أوغور أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله.