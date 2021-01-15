مصطفى فهمي بالتاج الملكي على أفيش «أهل الكهف»

ظهر النجم مصطفي فهمي على أفيش فيلم "أهل الكهف" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وقد بدأ تصويره منذ أسابيع قليلة.وظهر مصطفي فهمي على الأفيش الخاص لفيلم أهل الكهف مرتديا ملابس تاريخية وهي الصورة التي قام بنشرها المنتج وليد منصور ترويجا للفيلم المنتظر عرضه قريبا حيث كتب علي الأفيش "لعلها عبرة.. أهل الكهف".والفيلم أحد روايات توفيق الحكيم التي قدمت مسرحيا من قبل ولأول مرة تقدم سينمائيا ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي وريم مصطفي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وغادة عادل وأحمد عيد وآخرون وهي معالجة سينمائية للشاعر الكبير أيمن بهجت قمر.