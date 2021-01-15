«مرور الوادي الجديد» ينظم قافلتين مروريتين بمركزي بلاط وباريس

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي باريس وبلاط، اليوم قافلتين مروريتين، وذلك للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات والملصق الإلكتروني بكل سهولة.صرح بذلك العميد محمد سيف مدير إدارة المرور، مؤكدا أن القافلة ضمت كافة الخدمات المرورية، والتي أسفرت عن فحص٦٦ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما تم استلام طلبات المواطنين لاستخراج عدد ١٥ رخصة قيادة.وأضاف: أن القوافل المرورية مستمرة لتقديم مختلف الخدمات المرورية للمواطنين وخاصة بمناطق الاستصلاح الحديث والمناطق النائية بكافة مراكز الوادي الجديد الخمسة.