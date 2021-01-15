لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة تعارض طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر الدولي
الجمعة 15/يناير/2021 - 08:54 م
وكالاتطباعة
أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها "حاليًا" طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دولة أمام المسافرين الدوليين.
وقالت اللجنة في توصيات: "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفاعلية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حاليًا) بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.
وهاجم عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، تصريحات الرئيس ترامب التي هددت بالتعامل مع المحتجين الذين يتظاهرون أمام البيت الأبيض، والذين وصفهم في تغريداته بـ"الكلاب الشريرة" و"أكثر الأسلحة المشئومة"، إذا خرقوا سور المبنى.
وقالت اللجنة في توصيات: "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفاعلية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حاليًا) بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.
وهاجم عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، تصريحات الرئيس ترامب التي هددت بالتعامل مع المحتجين الذين يتظاهرون أمام البيت الأبيض، والذين وصفهم في تغريداته بـ"الكلاب الشريرة" و"أكثر الأسلحة المشئومة"، إذا خرقوا سور المبنى.