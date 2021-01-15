بريطانيا تغلق رحلاتها مع دول الممر بسبب تفشي سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، غلق كل الرحلات مع دول الممر بسبب تفشي السلالة الجديدة من كورونا، بداية من يوم الاثنين، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة البريطانية، استبعاد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من ألا تكون إجراءات الإغلاق الحالية كافية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.