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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 16-1-2021 فى البنوك المصرية

السبت 16/يناير/2021 - 04:25 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم السبت 16-1-2021 خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97.

سعر اليورو اليوم السبت  16-1-2021

ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

انخفض سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، كما بلع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.94.

سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 16-1-2021

وفي بنك البركة الإسلامي استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.03، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.

وفي بنك القاهرة سجل سعر اليورو للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فبلغ سعر اليورو للشراء 19.22 جنيه وللبيع 18.99، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.97، أما في بنك عودة فسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96.

أسعار اليورو اليوم

وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر اليورو أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.94، وفي بكن الإسكندرية سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبعي 18.85، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.95.

وتعاني بنوك منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، من تقلبات ملوظة نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 علي معظم الدول والدخول في الموجة الثانية.

ويقول أندريا إنريا رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبى، إن بنوك اليورو عانت من ضربة محدودة حتى الآن من كورونا، بفضل مصداتها من رأس المال والنقدية وكذلك تدابير الدعم الرسمية، مؤكدًا أنه حتى الآن، ما زال تأثير جائحة كوفيد-19 على ميزانيات البنوك.

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