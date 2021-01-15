6845 إصابة و50 وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 6845 إصابة و50 حالة وفاة من كورونا خلال 24 ساعة.وأنهت إسرائيل، أمس الخميس، تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم حقن ممرضة تعمل في حضانة وسط البلاد، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وتلقت الممرضة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني".