رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسني صالح: مسلسل «السادات» لمحمد الباز الأهم في مسيرتي المهنية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:18 م
محمد الباز و حسني
محمد الباز و حسني صالح
أ ش أ
طباعة
كشف المخرج حسني صالح، أنه تم الانتهاء من كتابة سبع حلقات من الجزء الأول من مسلسله الجديد "السادات".

وقال "صالح"، إن الدكتور محمد الباز انتهى حتى الآن من كتابة سبع حلقات من الجزء الأول من المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل سيصور في أجزاء، وكل جزء يتكون من عشر حلقات، ومدة كل حلقة ساعة كاملة.

وتابع أن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع كاتب السيناريو والحوار الدكتور محمد الباز، مضيفا "هذا العمل سيكون الأهم في مسيرة حياتي المهنية، لأنه عمل صعب وحساس للغاية، فهو يتناول شخصية مهمة كانت لها بصمة في تاريخ الوطن".

وأكد أن المسلسل لن يكرر ما تناوله فيلم (أيام السادات)، الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه منذ سنوات.


موضوعات متعلقة

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

مخدرات في «قنا الجامعي».. والموظفون: «مش بتاعتنا»

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»