حسني صالح: مسلسل «السادات» لمحمد الباز الأهم في مسيرتي المهنية

كشف المخرج حسني صالح، أنه تم الانتهاء من كتابة سبع حلقات من الجزء الأول من مسلسله الجديد "السادات".وقال "صالح"، إن الدكتور محمد الباز انتهى حتى الآن من كتابة سبع حلقات من الجزء الأول من المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل سيصور في أجزاء، وكل جزء يتكون من عشر حلقات، ومدة كل حلقة ساعة كاملة.وتابع أن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع كاتب السيناريو والحوار الدكتور محمد الباز، مضيفا "هذا العمل سيكون الأهم في مسيرة حياتي المهنية، لأنه عمل صعب وحساس للغاية، فهو يتناول شخصية مهمة كانت لها بصمة في تاريخ الوطن".وأكد أن المسلسل لن يكرر ما تناوله فيلم (أيام السادات)، الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه منذ سنوات.