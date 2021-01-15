مستوطنون يهاجمون خان اللبن الشرقية بحماية الاحتلال الإسرائيلي

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، خان قرية اللبن الشرقية، الواقع على طريق نابلس- رام الله الرئيسي.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين حاولوا اقتحام الخان تحت حماية جنود الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المكان.يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية، مبنى يعود إلى العهد العثماني، ويقع بين مستوطنتي "معاليه لبونه" و"عيلي" الجاثمتين على أراضي قرية اللبن الشرقية، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات الاستيلاء عليه.