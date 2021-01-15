الأردن يسجل 14 وفاة و808 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 14 حالة وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".وأوضحت الوزارة- في الإيجاز اليومي حول الوباء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و121 وفاة، والإصابات إلى 312 ألفا و851 إصابة منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 130 ألفا و25 حالة.يذكر أن السلطات الأردنية رفعت، اليوم، الحظر الذي فرضته منذ أشهر، تماشيا مع سياسة رفع الحظر بشكل تدريجي عن العديد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.