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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:51 م
هيئة الدواء
هيئة الدواء
آية سالم
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حذرت هيئة الدواء المصرية من مستحضر «ميراج 500 مجم فيال» ويستخدم كمضاد حيوي واسع لعلاج الالتهابات الجلدية، ومستحضر «سابوكتيك 600 مجم إف سي تي» المستخدم لعلاج التهابات الأعصاب، لعدم مطابقتهما من حيث الخواص الطبيعية والشكل الخارجي.

وأصدرت الهيئة منشورا تحذيريا موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وحريز الكميات الموجودة في الأسواق المحلية والوحدات الحكومية.

ورصد «الدستور» مدى تواجد العقارين بالصيدليات وحجم الإقبال عليهما، وجاءت على النحو التالي، حيث قال محمد وجيه، مسئول عن صيدلية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هيئة الدواء حذرت من تداول المستحضرات منذ يومين ومنها بدأت الصيدليات في تجميد الكميات الموجودة لديها.

وتابع أن المستحضرين أحدهما مضاد حيوي والآخر لعلاج التهابات الأعصاب وكل منها غير مطلوب بشكل كبير في الأسواق المحلية وهناك العديد من البدائل الأكثر فاعلية ومطلوبة بدلا منهما.

من جانبه، أكد أيمن مسئول عن صيدلية مادلين بالوراق، أن النشرات التحذيرية التي تصدرها الهيئة لم يتم توزيعها على الصيدليات بل تكتفي بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومديريات الصحة والشركات المنتجة والتي توقف الإصدار وتقوم بجمعها من السوق والصيدليات.

وأضاف عادل محمد أحد العاملين بصيدلية مراد بمنطقة إمبابة، أن العقارين تم وقف تداولهما من السوق بعضهما تم سحبه والآخر تم تجميده لحين عودته للشركة المنتجة، لافتا إلى ضرورة وجود دوريات تفتيش من الصحة للتأكد من عدم وجود المستحضرات بالسوق السوداء.
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»
«هيئة الدواء» تحذر من عقارين.. وصيادلة: «مسحوب وممنوع تداوله»

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