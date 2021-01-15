رئاسة شئون الحرمين تقدم الترجمة بعدة لغات لضيوف الرحمن

خصصت إدارة اللغات والترجمة، التابعة لرئاسة شئون الحرمين، عددا من اللغات العالمية من خلال البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج، فضلا عن خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بأن إدارة اللغات والترجمة قدمت خدمات التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع عدد من المترجمين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون 21 لغة، والترجمة بلغة الإشارة، وترجمة الخطب والدروس بترددات إذاعية مخصصة، وعلى موقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وتوزيع سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة، على ترجمة الخطبة، وبثها مباشرة في مشعر عرفات؛ للحجاج بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية، وترددات الراديو والتطبيقات الذكية، لإيصال خطبة عرفة لجميع المسلمين من خلال الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، وعدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.