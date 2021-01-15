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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سعر الدولار يقفز أمام الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 م
الدولار
الدولار
منار أحمد
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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، قفزة كبيرة في الأسواق المصرفية التركية، بعد تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه ضد رفع سعر الفائدة، إذ سجل الدولار سعر 7.50 ليرة، مرتفعًا من 7.39 ليرة سجلها صباح اليوم.

ووفقًا لما ذكره موقع كرت التركي، فإن تصريحات أردوغان بعد اجتماعه، الجمعة، مع أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، والتي أكد خلالها أنه ضد رفع سعر الفائدة، كانت سببًا في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المصرفية التركية من 7.39 ليرة إلى 7.50 ليرة في نهاية التعاملات.

وسجل سعر صرف اليورو 9.075 ليرة، مرتفعًا من 8.97 ليرة، كما سجل سعر جرام الذهب 443 ليرة، مرتفعًا من 439 ليرة تركية.

يُذكر أن البنك المركزي التركي، توقع اليوم الجمعة، وصول سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الحالي إلى 8.9 ليرة تركية، فيما توقع أن تصل نسبة التضخم إلى 11.15%.

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